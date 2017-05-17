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В среду, 17 мая, примерно в 10:00, в больницу Краматорска доставили пять учеников общеобразовательной школы с признаками отравления.

По данным прокуратуры Донецкой области, в настоящее время установлено, что один из учеников 6 класса принес на урок кристаллы медного купороса из так называемого набора для экспериментов, который легально продается в детских магазинах.

«Четверо одноклассников облизали кристаллы, а пятый один из них проглотил. С острыми желудочными болями школьников срочно доставили в детскую больницу. После проведения всех необходимых лекарственных мероприятий, состояние пострадавших мальчиков оценивается как удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета, выясняются все обстоятельства произошедшего.
ForUm

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