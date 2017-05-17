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Советник президента РФ Владислав Сурков во время Евромайдана встречался с тогдашним президентом Виктором Януковичем и бизнесменом Ринатом Ахметовым. Об этом в интервью «Новой газете» сообщил прокурор департамента спецрасследований  Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.

«Да, следствием доказано: Сурков виделся с Януковичем 20 января 2014 года, в Межигорье. Сурков приехал туда не позднее семи вечера и уехал около полуночи», – отметил он.

Донской также сообщил,  что Сурков встречался и с Ахметовым. «К Ахметову Сурков прилетел в Донецк гораздо позже,12 февраля 2014-го, и они встречались в особняке Ахметова. Причем прилетел Сурков из Крыма и по окончании разговора сразу же отправился в Москву. Скажу откровенно: я вряд ли делился бы такой информацией со СМИ, если бы Ринат Ахметов дал правдивые или хотя бы правдоподобные показания о целях и предмете этой встречи. Почему-то так получилось, что Ахметов оказался единственным, чей допрос руководство Главного следственного управления ГПУ (речь идет о прежних руководителях. — Ред.) активно пыталось сорвать. Но потом, когда мы пообещали огласку, от затеи отказалось», – подчеркнул он.

Напомним, по данным ГПУ, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 18 февраля 2014 года вылетел в Санкт-Петербург и в России имел встречу с Владимиром Путиным.

 
ForUm

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