С 17 мая центральная улица Киева – Крещатик – снова полностью открыта для проезда автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Обращаемся к киевлянам с просьбой быть внимательными и пересекать проезжую часть только в разрешенных для этого местах – по подземным или пешеходным переходам», - отмечается в сообщении.

В КГГА напомнили, что на примыкании ул. Б. Хмельницкого к Крещатику работает временный наземный пешеходный переход со светофором.

Как известно, ряд центральных улиц Киева перекрывали в связи с проведением «Евровидения».