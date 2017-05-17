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С 17 мая центральная улица Киева – Крещатик – снова полностью открыта для проезда автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Обращаемся к киевлянам с просьбой быть внимательными и пересекать проезжую часть только в разрешенных для этого местах – по подземным или пешеходным переходам», - отмечается в сообщении.

В КГГА напомнили, что на примыкании ул. Б. Хмельницкого к Крещатику работает временный наземный пешеходный переход со светофором.

Как известно, ряд центральных улиц Киева перекрывали в связи с проведением «Евровидения».
ForUm

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