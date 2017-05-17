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Военная прокуратура Полтавского гарнизона Центрального региона завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению временно исполняющего обязанности заместителя командира батальона охраны по работе с личным составом воинской части, который систематически получал неправомерную выгоду от подчиненных солдат за непривлечение к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«На протяжении сентября-ноября 2016 года старший лейтенант пять раз получил от подчиненных военнослужащих военной службы по контракту неправомерную выгоду в общем размере 5670 грн. Эти средства он получил за принятие решения командирами рот батальона охраны и командиром батальона охраны по непривлечению военнослужащих к дисциплинарной ответственности с целью получения ими в полном объеме денежного обеспечения (заработной платы) в следующем месяце», - установили в прокуратуре.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) направлен в Киевский районный суд Полтавы.
ForUm

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