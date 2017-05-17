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Народный депутат Украины Дмитрий Ярош прокомментировал инцидент с участием своего телохранителя, который произошел в Каменском Днепропетровской области.

«Когда эмоции немного улеглись и есть более-менее объективная информация, можно сделать короткий комментарий. Михаил – не просто мой охранник, а боевой побратим, который прошел Майдан и по сегодняшний день активно участвует в боях русско-украинской войны. Во время боевых столкновений вел себя героически и был примером для друзей», – написал он на своей странице в Facebook.

Ярош подчеркнул, что участие в войне – не индульгенция, что освобождает от всех грехов. «Конкретные инструкции как себя вести, отмечая свой день рождения он имел и их нарушил. За что будет нести заслуженное наказание. Давить на следствие и суд, кричать о «зраде» и «политических преследованиях добровольцев» не буду. От правоохранителей требовал и требую человеческого отношения ко всем без исключения гражданам. Юридическая и медицинская помощь Михаилу оказывается всесторонняя», – заявил он.

«Людей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. На войне идентификация «свой-чужой», понятия «справедливо-несправедливо», «правда-ложь» сильно обостряются. Ребята держатся годами, а потом в один момент срываются и последствия плохие. Мы не ищем жалости, просто просим о понимании», – подчеркнул Ярош.

Напомним, 14 мая в Каменском Днепропетровской области произошел конфликт со стрельбой, в котором участвовал телохранителем Дмитрия Яроша.
ForUm

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