В Министерстве внутренних дел Украины отказываются предоставлять информацию о плановых ежегодных оплачиваемых отпусках министра Арсена Авакова в 2016-2017 годах.

Об этом говорится в ответе МВД на информационный запрос Українських Новин.

В министерстве утверждают, что данная информация может создать угрозу безопасности Авакову.

«Учитывая проведение антитеррористической операции и существующие угрозы для жизни и здоровья членов правительства, в том числе министра внутренних дел Украины, которые подтверждаются заявлениями в средствах массовой информации РФ, от предоставления информации о планировании и пребывании в отпусках министром внутренних дел Украины Аваковым Арсеном Борисовичем воздерживаемся», - говорится в ответе.

В агентстве отмечают, что отказ в предоставлении информации о наличии либо отсутствии на работе государственного чиновника высшего ранга является грубым нарушением норм Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Кроме того, в МВД так и не уточнили, что может угрожать жизни и здоровью министра в плановом отпуске.

Еще в декабре 2016 года в МВД отвечали на запросы об отпусках Авакова.