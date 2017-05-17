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Начальники генеральных штабов Европейского Союза и стран НАТО предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

«Участие в заседаниях Военных комитетов ЕС и НАТО на уровне начальников генеральных штабов в Брюсселе как никогда проходит эффективно и прагматично», – отметил он.

Виктор подчеркнул, что поделился с присутствующими видением развития глобальных угроз и военно-политической обстановки. «А коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине», – сообщил он.

«Благодарен партнерам за поддержку, за новые предложения и идеи по подготовке и развитию Вооруженных сил Украины», – заявил Муженко.

 
ForUm

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