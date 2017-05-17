Прокуратура завершила досудебное расследование по делу «ривненской янтарной мафии» во главе с экс-заместителем областного прокурора.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Досудебное следствие о «ривненской янтарной мафии» во главе с экс-заместителем областного прокурора завершено. Дело передано в Печерский суд», - написал он в Facebook.

18 апреля 2016 года Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту создания и деятельности на территории Ривненской области преступной организации с целью получения организаторами неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление добычи янтаря-сырца.

14 февраля 2017 года в указанном уголовном производстве прокурором объявлено о завершении досудебного расследования и открыты материалы уголовного производства 6 подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

Генпрокурор проинформировал, что за время осуществления досудебного расследования проведено 183 обыска, в ходе которых выявлены наличные, драгоценности из золота, оружие, янтарь различных фракций, средства для добычи янтаря, черновая бухгалтерия и схема распределения средств; проведено более 200 негласных следственных (розыскных) действий. «Кроме этого, по результатам осуществления досудебного расследования к уголовной ответственности привлечен 31 человек, из которых в отношении 25 лиц судами вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу», - добавил он.

Также Луценко отметил, что в ходе досудебного расследования один человек добровольно сообщил следствию о том, что принимал участие в совершении преступлений и заявил о готовности содействовать следствию.

С указанным лицом прокурором заключено соглашение о признании виновности, судом вынесен обвинительный приговор. Кроме того, еще рядом лиц было заключено соглашение со следствием.

По словам Луценко, среди подозреваемых, которые знакомятся с материалами производства, – бывший заместитель прокурора области, экс-руководитель Сарненской местной прокуратуры, экс-начальник Дубровицкого отдела Сарненской прокуратуры, экс-работник управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления УМВД Украины в Житомирской области, следователь следственного управления Главного управления Нацполиции в Ривненской области, которая отстранена от должности, и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в Ривненской области.

«К сожалению, я не могу сказать, что та операция окончательно покончила с «янтарной мафией». На данный момент, по нашим оперативным данным, этой мафии был нанесен удар, и операция по ее ликвидации продолжается», - отметил генпрокурор.