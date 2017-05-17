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Правозащитная организация Human Rights Watch прокомментировала санкции против российских соцсетей, вступившие в силу в Украине.

По их мнению, Президенту Украины Петру Порошенко следует немедленно отменить санкции против интернет-площадок «ВКонтакте», «Одноклассники», «РБК», «Яндекс», и принять меры по защите свободы слова и информации в Украине.

«Это еще один пример той легкости, с которой президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс в Украине. Порошенко может попытаться обосновать свой последний шаг, но это циничная, политически обоснованная атака на права на получение информации, затрагивающая миллионы украинцев, и их личную и профессиональную жизнь», - заявила исследователь Human Rights Watch в Таня Купер, сообщает УНИАН.

Правозащитники при этом отмечают, что постановление вводит запрет на доступ к популярным российским соцсетям ВК и «Одноклассники», принадлежащим группе Mail.Ru, долей в которой владеет тесно связанный с Кремлем олигарх Алишер Усманов.

По состоянию на апрель у 78% процентов всех пользователей Интернета в Украине или около 20 миллионов человек, был аккаунт «Вконтакте».

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.
ForUm

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