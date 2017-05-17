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В ночь на среду, 17 мая, в селе Косовская Поляна Раховского района демобилизованный участник АТО бросил в кафе боевую гранату. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

«В местном баре между тремя местными жителями разгорелся спор. Одного из мужчин  выгнали из бара. Через несколько минут он вернулся с боевой гранатой РГД и бросил ее в открытое окно бара. В результате взрыва тяжелые травмы получил 26-летний мужчина. С минно-взрывными ранениями обеих ног и руки он доставлен в районную больницу», - сообщил Москаль.

Злоумышленником, бросившим гранату, оказался 45-летний житель Косовской Поляны – участник антитеррористической операции на востоке страны.

По словам главы ОГА, у задержанного это не первый инцидент с применением оружия. В 1990-м, будучи солдатом Советской армии, он из табельного оружия расстрелял караул (погибло несколько человек), за что отсидел 10 лет в тюрьме. Сейчас Василий В. находится под надзором полиции.

 
ForUm

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