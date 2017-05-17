Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» изъяли старинную скрипку работы Страдивари. Об этом сообщает пресс-служба погранведомства.

«Во время осмотра автомобиля «ВАЗ», на котором гражданин Украины двигался в неподконтрольный Донецк, пограничный наряд в багажном отделении автомобиля обнаружил старинную скрипку (Concert Violin Straduari). Находка датирована 1730 годом выпуска и вероятно составляет культурную и историческую ценность», - говорится в сообщении.

Гражданина и обнаруженный музыкальный инструмент передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения. Также проверяется информация о ее происхождении, в том числе на предмет похищения, и куда именно ее везли.