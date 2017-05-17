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Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 17 мая, посетит с рабочим визитом Страсбург (Франция).

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Порошенко примет участие в церемонии подписания президентом Европейского парламента и представителем Мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины.

В рамках визита Порошенко проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций.

Как известно, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев. 

Порошенко прогнозирует, что решение ЕС о безвизе должно вступить в силу 11 июля.

 
ForUm

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