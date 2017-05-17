Секретные сведения, которые раскрыл президент США Дональд Трамп представителям российского правительства на встрече на прошлой неделе, были «чувствительной информацией», полученной от Израиля.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с каналами получения информации, передает Укринформ.

«Секретная разведывательная информация, которую президент Трамп раскрыл во время встречи с российскими официальными лицами на прошлой неделе в Белом доме, была предоставлена Израилем», - говорится в сообщении.

Это еще больше накаляет дипломатический скандал, который возник подготовке визита президента США в Израиль.

Израиль является одним из важнейших союзников Соединенных Штатов и основным поставщиком разведданных на Ближнем Востоке.

«Это увеличивает вероятность, что информация может быть передана Ирану, ближайшему союзнику России и главной угрозе Израиля на Ближнем Востоке», - отмечает издание.

Израильские официальные лица официально не подтвердили, что они были источником информации. Однако посол Израиля в США Рон Дермер отметил изданию, что его страна «имеет полное доверие к отношениям с США в сфере обмена разведданными и надеется углубить эти отношения на протяжении последующих лет президентства Трампа».

Тем не менее, чиновники из американской администрации сообщили, что Трамп раскрыл россиянам разведывательную информацию о планах ИГИЛ. Причем уточнялось, что некоторые детали были получены именно от израильской стороны. Кроме того, один из источников подтвердил, что Израиль призвал Соединенные Штаты быть осторожным при использовании этих разведданных.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи, на которых присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и российский посол Сергей Кисляк, раскрыл им сверхсекретную информацию о ИГИЛ. Это вызвало волну возмущения в США, а также массу заявлений администрации в оправдание президента.

Сам Трамп во вторник утром написал в Твиттере, что имел «полное право» делиться такой информацией в интересах борьбы с терроризмом с международными партнерами.