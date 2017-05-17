На Закарпатье задержали партию контрабандных сигарет и 4 «водолазов», которые могут быть причастны к их перемещению, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время несения службы по патрулированию государственной границы пограничный наряд отдела «Солотвино» Мукачевского отряда на береговой отмели реки Тиса обнаружил группу лиц. Неизвестные несли на себе в сторону сопредельной страны пакеты.

«Чтобы не допустить попытки противоправной деятельности сотрудники Госпогранслужбы Украины немедленно начали оперативные мероприятия и проинформировали румынских коллег, которые со своей стороны тоже организовали поиски на данном направлении», - говорится в сообщении.

Результатом совместных мероприятий стало недопущение перемещения около 40 ящиков сигарет, а также задержание четырех человек в гидрокостюмах.

В отношении лиц продолжаются фильтрационно-проверочные мероприятия.