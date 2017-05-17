За вице-мэра Харькова Татьяну Овинникову, подозреваемую в деле о хищении земли по «кооперативной схеме», внесен залог в сумме 30 млн грн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Овинниковой Юлию Плетневу.

«Деньги в сумме 30 млн грн уже поступили на расчетный счет Апелляционного суда в Киеве, о чем мы официально уведомили Генпрокуратуру и Апелляционный суд», - отметила Плетнева.

По ее словам, деньги собраны за 5 дней вскладчину: «Люди, знающие Овинникову и уверенные в ее невиновности, перечисляли от 3 тыс. до 100 тыс грн и более».

«Внесение залога освобождает Овинникову от любой другой меры пресечения, но она обязана являться по первому вызову в органы досудебного расследования и уведомлять о перемене места жительства. Опасения следствия на этот счет безосновательны, поскольку выполнены основные следственные действия, допрошено бесчисленное количество свидетелей, изъята вся документация касательно выделения земельных участков. Как только Овинникова узнала о непомерной сумме залога, ей стало плохо, и еще вчера она находилась в реанимации больницы. У Татьяны Ивановны есть семья – беременная дочь и сын-студент, и она никуда от них не уедет: все риски исключены», - добавила Плетнева.

По ее словам, защита намерена добиться оправдательного приговора в суде. «Инкриминируемые Овинниковой действия не входили в ее должностные обязанности, а все решения по земле принимаются голосованием депутатов на сессиях», - пояснила адвокат.

Напомним, 13 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил о полученном в суде разрешении на арест вице-мэра Харькова Татьяны Овинниковой, обвиненной в земельных махинациях.

24 марта Генеральная прокуратура сообщила Овинниковой о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении властью.

По данным следствия, чиновница, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с другими лицами в интересах учредителей и членов обслуживающих кооперативов, созданных без цели осуществления своей уставной деятельности, и конечных выгодоприобретателей – приближенных к высокопоставленным чиновникам Харьковского городского совета, в нарушение земельного законодательства Украины, регламента городского совета и других нормативно-правовых актов, на протяжении 2008-2009 годов без предварительного рассмотрения и согласования в постоянных комиссиях и в подчиненных их структурных подразделениях исполнительного комитета, согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета вопросов бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов.