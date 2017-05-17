Сайт Администрации Президента подвергся DDOS-атакам после публикации указа относительно введения в действие решения СНБО о блокировании работы ряда российских сайтов. Об этом заявил заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

«С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упоминается закрытие доступа к российским соцсетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке – мы видим имитацию переходов и DDOS-атаки с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и «положить» серверы АП», - заявил Шимкив.

«Наши ІТ-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы для работы интернет-ресурса нет», - заверил он.

Напомним, 16 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым, в частности, предусмотрен запрет «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников».