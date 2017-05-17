также в разделеОбщество
В РФ назвали запрет георгиевских лент «официальной фашизацией» 12
«ВКонтакте» разослала инструкцию по обходу блокировки сайта 43
СМИ: Кравчук перенес сложную операцию 21
Пограничники задержали контрабандистов-«водолазов» 36
За заместителя Кернеса внесен залог 41
16 мая. Картина дня 168
Интернет-ассоциация: Для блокирования российских сайтов нужно 2 года 74
Roshen: Памятник Карлу Марксу давно снесли 38
Турчинов: 1С использовалась для кибератак и шпионажа 147
Минобороны: НВФ готовятся к прорыву под Павлополем 98
СБУ: Значительная часть провайдеров уже могут заблокировать российские ресурсы 69
В Украину снова идут заморозки 321
У омбудсмена заявляют, что заблокировать сайт можно только через суд 43
Еще 6 участникам столкновений в Днипре сообщено о подозрении 34
Указ о блокировании российских сайтов и соцсетей вступил в силу 116
НАБУ расследует ДТП с участием своего сотрудника 33
В «Яндексе» уверяют, что их бизнес не пострадает от санкций Украины 48
В штабе АТО опровергли захват НВФ серой зоны возле Песок 96

Сайт Администрации Президента подвергся DDOS-атакам после публикации указа относительно введения в действие решения СНБО о блокировании работы ряда российских сайтов. Об этом заявил заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

«С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упоминается закрытие доступа к российским соцсетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке – мы видим имитацию переходов и DDOS-атаки с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и «положить» серверы АП», - заявил Шимкив.

«Наши ІТ-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы для работы интернет-ресурса нет», - заверил он.

Напомним, 16 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым, в частности, предусмотрен  запрет «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников». 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года