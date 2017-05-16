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Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Также этим указом запрещена самая популярная бухгалтерская программа 1С.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что данный указ уже вступил в силу, а правительство и Служба безопасности Украины должны отработать механизм его реализации.

Порошенко также призвал украинцев отказаться от российских сайтов из-за соображений безопасности.

Интернет-ассоциация (ИнАУ) заявляет о невозможности блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.

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ForUm

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