Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Также этим указом запрещена самая популярная бухгалтерская программа 1С.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что данный указ уже вступил в силу, а правительство и Служба безопасности Украины должны отработать механизм его реализации.

Порошенко также призвал украинцев отказаться от российских сайтов из-за соображений безопасности.

Интернет-ассоциация (ИнАУ) заявляет о невозможности блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.

Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменко.

Большинство центров «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, по техническим причинам изменили штатную работу.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Члены незаконных вооруженных формирований частично заняли новые позиции в серой зоне вблизи населенного пункта Пески у временно оккупированного Донецка. Позже в штабе АТО опровергли эту информацию.

В Министерствн обороны Украины сообщили, что незаконные вооруженные формирования готовятся к прорыву под Павлополем.

Высший хозсуд оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решения судов предыдущих инстанций, которые обязали его выплатить штраф и пеню 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Украинский футболист Роман Зозуля приостанавливает выступления за сборную Украины.

Президент Петр Порошенко убежден, что Украина уверенно продолжит движение в Европейский Союз.