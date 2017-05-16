Для полного блокирования российских сайтов потребуется около двух лет и 1 млрд долл. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина заявил председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

«Если мы говорим о текущем указе Президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства 1 млрд долл», - заявил Федиенко.

По его словам, заблокировать сайты возможно. «Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как «ВКонтакте», а и к другим платформам, которые находились в этой системе», - объяснил Федиенко.

Однако, по словам председателя правления Интернет-ассоциации, блокировку можно будет обойти. «Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот самый «Китайский золотой щит» – это не проблема сейчас», - заявил Федиенко.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

По данным СБУ, значительная часть украинских интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать запрещенные российские интернет-ресурсы.

В свою очередь Интернет-ассоциация заявляет о невозможности блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.