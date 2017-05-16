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Украинский футболист Роман Зозуля приостанавливает выступления за сборную Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Я решил приостановить свою карьеру игрока сборной Украины. Я долго к этому шел. Но считаю, что это решение является лучшим на данный момент», – отметил он.

Зозуля подчеркнул, что отдавался команде в каждом матче. «Я всегда готов сражаться как в последний раз. Сейчас я прекрасно понимаю, что я не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет практики. Только сильнейшие и лучшие должны быть в рядах сборной. Это мое личное мнение. Я не хочу быть человеком, который будет занимать место молодого и талантливого игрока. Я хочу быть не только футболистом, который есть в заявке сборной, а частью большой футбольной семьи. Я готов завоевывать место в сборной. Готов каждый матч выкладываться как последний, рвать газон и сердце за нашу страну на всех фронтах игры команды», – заявил футболист.

«Хочется сказать, что я очень благодарен каждому, кто выражает мне доверие и поддерживает в это трудное время. Спасибо, это меня вдохновляет и обязывает двигаться дальше. Обещаю, что я сделаю все, чтобы быть достойным игроком! Когда у меня будет достаточно игровой практики, и тренеры увидят, что я достоин быть игроком сборной, я с гордостью надену футболку с трезубцем на сердце! Но сейчас самое время дать дорогу тем ребятам, которые заслуживают проявить себя! Сейчас я буду всеми мыслями с вами, моя семья! Я не говорю до свидания - я просто хочу снова показать, что являюсь достойным игроком сборной Украины», – подытожил он.

Как известно, в июле 2016 года Зозуля перешел в испанский «Реал Бетис».

31 января 2016 года он на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». 
ForUm

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