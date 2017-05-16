Значительная часть украинских интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать запрещенные в Украине российские интернет-ресурсы, сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины.

«Российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных информационных операциях интернет-ресурсы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru» и др. Служба безопасности Украины постоянно фиксирует активное распространение через такие ресурсы антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия», – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что руководство интернет-ресурсов, которое попало в санкционный список, ни разу не отреагировало на многочисленные обращения СБУ.

«Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины Служба безопасности вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки соответствующих интернет-ресурсов. Значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы. СБ Украины обращает внимание субъектов хозяйственной деятельности на безусловное выполнение Указа Президента Украины П. Порошенко № 133/2017», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

В свою очередь интернет-ассоциация заявляет о невозможности блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.