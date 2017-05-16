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Памятник Карлу Марксу на территории киевской фабрики ROSHEN был демонтирован в декабре 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«В связи с появлением ряда материалов в СМИ о том, что памятник Карлу Марксу на территории киевской фабрики ROSHEN до сих пор волнует общественность в рамках закона о декоммунизации, а также является объектом, с которым отдельные личности призывают бороться без всяких дискуссий, сообщаем, что памятник был демонтирован еще в декабре 2016 года», - говорится в сообщении.

Сейчас он хранится завернутым в деревянном каркасе в месте, недоступном для глаз сотрудников фабрики или ее посетителей. На месте памятника остался закрашенный участок из-под постамента, на котором и стоял бюст Карла Маркса.
ForUm

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