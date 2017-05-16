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На должность начальника Одесской таможни Государственной фискальной службы назначен Александр Власов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области.

До назначения Власов возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС и Межведомственный целевой центр по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела при Минфине.

Власов имеет большой опыт работы в государственных органах. В частности, работал в Николаевской таможне (1993 - 1995 годы), в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития.

С января 2015 года – командир спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом».

Напомним, Юлия Марушевская написала заявление об уходе с должности главы Одесской таможни в ноябре 2016 года.

 
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