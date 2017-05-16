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Решение о блокировании российских сайтов и соцсетей может ограничить доступ украинцев к информации и свободному выражению мнений и убеждений. Об этом заявил директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

«Нас беспокоит такое решение, в Украине блокируют доступ к медийным ресурсам, сайтам и СМИ. Это может привести к ограничению доступа к информации, обсуждению политических и социально важных вопросов граждан в плюралистической медийной сфере», - заявил Шааф, сообщает Громадське.

По его словам, Freedom House не видит оснований, почему украинская власть заблокировала доступ, в частности к «Яндексу» и Mail.ru.

«Во времена, когда украинская власть говорит одно, а граждане, как правило, говорят остальное – должен быть свободный доступ ко всем мнениям и позициям, чтобы все могли делать собственные выводы», - отметил Шааф.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».
ForUm

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