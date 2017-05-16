Президент Петр Порошенко призвал украинцев отказаться от российских сайтов из-за соображений безопасности. Об этом сообщается на странице Главы государства в подсанкционной соцсети «Вконтакте».

«Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности - недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и другим российским сервисам.

«Все официальные страницы Президента на этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», - подытожил Порошенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, «Вконтакте», «Одноклассники», а также сервисам Yandex.