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Верховная Рада Украины должна принять законодательные инициативы, которые будут предусматривать ответственность за нарушение указа Президента о запрете в Украине российских социальных сетей. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады журналистам заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Нужно принять следующие законодательные инициативы, в том числе насчет того, что касается ответственности за невыполнение этого постановления и, безусловно, технического обеспечения невозможности функционирования, как социальных сетей, так и запрещенных сайтов на территории Украины», - заявил Шкиряк, сообщает РБК-Украина.

При этом он отметил, что в Министерстве внутренних дел уже разрабатывают новые законопроекты и поправки действующего законодательства.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».
ForUm

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