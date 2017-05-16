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Телекоммуникационная компания «Укртелеком» начала работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам.

Об этом Українським Новинам сообщил директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.

«Укртелеком выполняет требования указа Президента Украины №133/2017 о запрете предоставления услуг доступа в перечень веб-ресурсов, которые детализированы в тексте указа. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты», - отметил он.

Шуранов сообщил, что работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам будут проводиться поэтапно, и по предварительной оценке специалистов будут продолжаться от нескольких дней до недели.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, «Вконтакте», «Одноклассники», а также сервисам Yandex.
ForUm

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