Столичная полиция 16-19 мая усилит охрану правопорядка в центре города, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что к несению службы в правительственном квартале привлечено более 700 правоохранителей.

«В течение 16-19 мая в Киеве состоится заседание Верховной Рады Украины и мероприятия с массовым участием граждан. В эти дни 735 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене», – говорится в сообщении.

Полиция обратилась к участникам массовых мероприятий, жителям и гостям столицы с просьбой не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.