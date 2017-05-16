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Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обязательно будет выполнять решение о запрете российских социальных сетей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«О запрете российских соцсетей. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обязательно будет выполнять соответствующее решение в пределах своих полномочий и компетенций. Давно пора», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».
ForUm

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