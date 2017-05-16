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Риэлтор Валерия Заружко проходит в Верховную Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко после досрочного прекращения депутатских полномочий Андрея Артеменко (был внефракционным с февраля) из-за прекращения Президентом Петром Порошенко его украинского гражданства.

Это следует из избирательного списка РП на внеочередные выборы Рады 26 октября 2014 года, размещенного на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщают Украинские новости.

Заружко включена в список РП под №28.

Она родилась в 1978 году, образование высшее, на момент включения в список РП была беспартийной, проживала в Донецке и являлась руководящим партнером агентства недвижимости «007» (ее супруг является партнером в этой риэлторской компании).

Напомним, 16 мая Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменко.
ForUm

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