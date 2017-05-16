Информация, обнародованная народным депутатом, о расследовании уголовных производств в отношении нардепа от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко (так называемые «вышки Бойко») не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«Согласно докладной записке, подготовленной начальником Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком, следствием в настоящее время не установлены факты подписания от имени Бойко документов (приказов, писем, протоколов, согласований и т.д.) о проведении закупок СПБУ, а допрошенные в ходе досудебного расследования свидетели о непосредственной его причастности к преступной схеме закупки платформ по завышенным ценам не сообщали, в связи с чем прямых доказательств такого участия не получено и проект сообщений о подозрении не составлялся», - пояснили в ведомстве.

Напомним, народный депутат Сергей Лещенко заявляет, что в ГПУ было готово представление на депутата Юрия Бойко за содействие в реализации «схемы Курченко», когда тот работал в правительстве. По его словам, документ был написан еще в июле 2015 года старшим прокурором Адрианом Лупу, который разоблачил Бойко как «участника преступной организации Сергея Курченко». «Но тогда Шокин заблокировал документ в недрах прокуратуры и держал под сукном до последнего дня пребывания в должности», - отметил Лещенко.

Он добавил, что текст этого представления в день назначения Луценко документ был направлен по почте на имя нового генпрокурора. В июне 2014 года Лещенко получил ответ главного военного прокурора Анатолия Матиоса, что Бойко перевели в статус свидетеля.