Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно со Службой безопасности Украины задержала бывшего военнослужащего 24 батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины ( «Айдар»), который осуществлял сбыт оружия и боеприпасов на территории Киева и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Используя связи, приобретенные за время прохождения военной службы, указанное лицо продавало похищенное военное имущество, а именно автоматы АК-74, пистолеты ПМ, гранаты РГД-5, Ф-1 и т.п., которое доставлялось из зоны проведения антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Установлено, что бывший военнослужащий ВСУ привлек еще трех гражданских лиц (пособников), которые хранили имущество и передавали ему для дальнейшего сбыта.

Денежные средства, полученные от незаконной деятельности, они делили между собой.

Так, 16 марта 2017 года, военнослужащий за почти 60 тыс. грн реализовал АК-47 и магазин к нему, 253 патрона, 2 гранаты Ф-1 и 2 запала к ним.

Во время очередной продажи 45 патронов калибра 5,45мм, указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, а боеприпасы изъяты.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято: автомат АКС-74 с присоединенным к нему подствольным гранатометом ГП-25; 8 патронов к пистолету «ТТ» 7,62 мм; патрон к пистолету «Наган» 7, 62 мм; 2 магазина к пистолету «ТТ»; 88 патронов к пистолету «Наган» 7, 62 мм; крупнокалиберный патрон 12,7 мм; патрон калибра 7,62х39 мм; гранату Ф-1; 34 гранаты к подствольному гранатомету ВОГ-25П; 9 гранат к подствольному гранатомету ВОГ-25; 22 запалы к ручным гранатам типа УЗРГМ; 8719 патронов.

Готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины и ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.