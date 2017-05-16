ПАО «Укрпочта» и КП «Главный информационно-вычислительный центр» пришли к договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Таким образом, киевляне снова могут оплатить квитанции за потребленные жилищно-коммунальные услуги в отделениях «Укрпочты», сообщает пресс-служба КГГА.

Для удобства клиентов компания будет принимать квитанции на оплату без перерывов на обед. Киевляне могут оплачивать все коммунальные услуги в отделениях «Укрпочты» без комиссии.

Напомним, между Киевской городской дирекцией ОАО «Укрпочта» и КП «ГИВЦ» были прекращены договорные отношения из-за повышения цен на услуги со стороны «Укрпочты».

В результате длительных переговоров ОАО «Укрпочта» и КП «ГИВЦ» подписали 3 мая соглашение о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях.

Найти ближайшее отделение «Укрпочты» можно, воспользовавшись картой на сайте предприятия.