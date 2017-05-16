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В Запорожье родители пытались продать свою новорожденный дочь за 7 тысяч долларов. Об этом в Facebook сообщил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко.

«24-летняя женщина и ее 23-летний муж на днях были задержаны запорожской полицией во время получения пачки долларов в обмен на продажу собственной дочери, появившейся на свет 11 мая», - отметил он.

По словам Геращенко, о так называемой сделке в полицию сообщил сам «покупатель».

«Теперь им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за организацию торговли людьми в соответствии с пунктом 3, ст. 149 Криминального Кодекса Украины - «Торговля людьми», - добавил нардеп.

Ребенок сейчас находится в родильном отделении одной из больниц Запорожья.

«Поскольку ее биологическую мать и отчима, скорее всего, ожидает длительный срок заключения, ребенок должен быть передан ближайшим родственникам. Если они откажутся от его воспитания, тогда станет вопрос о передаче девочки под опеку», - подытожил Геращенко.
ForUm

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