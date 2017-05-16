Сотрудники Службы безопасности обезвредили в Николаеве организованную группу наркоторговцев, сформированную по этническому признаку.
По данным пресс-центра СБУ, злоумышленники под прикрытием полицейского, занимались изготовлением и продажей ацетилированного опия в особо крупных размерах через разветвленную сеть сбыта в областном центре.
Правоохранители задержали наркодельцов при реализации очередной оптовой партии наркотика.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время задержаны семь человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения и объявления о подозрении.
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