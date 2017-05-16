Сотрудники полиции устанавливают причастных и обстоятельства ночного взрыва в Мукачево на улице Ивана Франко.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

На месте происшествия полиция установила, что во дворе сдетонировали две гранаты, предварительно типа РГД-5. В результате взрыва пострадавших нет. Повреждена бетонная плита во дворе, частично поврежден фасад, треснуло стекло в окне.

По данному факту будет начато уголовное производство по ч. 2 статьи 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

В настоящее время полиция предпринимает ряд мер по установлению лица, совершившего указанное уголовное преступление, работает на прилегающей территории, проводится подворовой обход, устанавливаются возможные свидетели или очевидцы происшествия.