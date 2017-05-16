Представители России и ОРДЛО проигнорировали требование украинской стороны привлечь к ответственности боевика за домогательства к женщине-наблюдателю ОБСЕ.

Об этом заявила вице-спикер, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко.

«Аргументы другой стороны: и этот товарищ был не очень-то и пьян и не очень-то и вооружен, так, пару автоматов. И это просто ментальная и культурная разница в общение, он просто брал у женщины телефон, а в ваших Европах просто по-другому знакомятся, то женщина не так поняла «гусара», - написала она в Facebook.

Также, по ее словам, российская сторона заявила: «Ну подумаешь, мужчина на блокпосту решил взять телефончик у красивой женщины. У вас вон на Евровидении мужчина с голой задницей перед всеми приставал к певице. И хохот…»

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе потребовала расследовать факт сексуальных домогательств со стороны вооруженных лиц в ОРДЛО, которым подверглась женщина-сотрудник СММ ОБСЕ.