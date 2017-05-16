Генпрокуратура считает неприемлемым внесение отдельных изменений в УПК Украины.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура рассмотрела проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства» (рег. № 6220 от 22.03.2017), одобренный в первом чтении 13 апреля 2017.

В связи с этим заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская обратилась с письмом к председателю Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину, в котором изложила аргументы, почему предложенные проектом ограничения о внесении сведений в Едрей, а также расширение оснований закрытия уголовного производства по статье 284 УПК Украины является концептуально неприемлемыми.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро призывает депутатов Верховной Рады не принимать законопроект № 6220 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства», который может заблокировать ряд резонансных расследований НАБУ и САП.