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Генпрокуратура считает неприемлемым внесение отдельных изменений в УПК Украины.   

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.       

Генпрокуратура рассмотрела проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства» (рег. № 6220 от 22.03.2017), одобренный в первом чтении 13 апреля 2017.

В связи с этим заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская обратилась с письмом к председателю Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину, в котором изложила аргументы, почему предложенные проектом ограничения о внесении сведений в Едрей, а также расширение оснований закрытия уголовного производства по статье 284 УПК Украины является концептуально неприемлемыми.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро призывает депутатов Верховной Рады не принимать законопроект № 6220 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства», который может заблокировать ряд резонансных расследований НАБУ и САП.   
ForUm

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