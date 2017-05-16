Российский «Газпром» в первом квартале этого года поставил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей более 1,1 млрд кубометров природного газа. Об этом свидетельствует квартальный отчет российского монополиста, сообщает LIGA.net.

По сравнению с 1 кварталом 2016 года (995 млн кубометров) поставки газа в оккупированный Донбасс увеличились на 11,5%. В «Газпроме» это объясняют «более низкими температурами».

«Газпром» продолжает оформлять поставки газа в оккупированные районы как экспорт в Украину. НАК «Нафтогаз Украины» неоднократно заявляла, что поставки газа на Донбасс противоречат контракту и компания не собирается их оплачивать.

Напомним, украинский холдинг не закупает газа у «Газпрома» с ноября 2015 года.