также в разделеЭкономика
В I квартале экономика Украины выросла на 2,4% 42
НБУ предупреждает украинцев об активизации кибермошенников 41
Украина и Израиль ускорят создание ЗСТ 71
В Донецкой области живут 63 миллионера 41
Порошенко пояснил, как его банк увеличил прибыль на 278% 219
S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне B-/В 41
Решение об использовании конфискованных у Януковича денег примет Рада 30
В Украине выросла денежная масса 200
МАУ вводит low cost тарифы 79
В Украине стало на четверть меньше миллионеров 69
В 2016 году убытки украинских банков достигли почти 200 миллиардов 103
Данилюк: Нового главу НБУ назначат до сентября 61
ЕБРР почти в два раза сократил инвестиции в Украину 45
США намерены продолжить финансовую поддержку Украины в 2018 году 49
В апреле инфляция замедлилась до 12,2% 41
ProZorro внедрят в малую приватизацию 42
Рева: Украина тратит на пенсии больше, чем на оборону 132
ФГИ оспорит решение суда о взыскании с ОПЗ в пользу Фирташа $251 миллиона 68

Российский «Газпром» в первом квартале этого года поставил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей  более 1,1 млрд кубометров природного газа. Об этом свидетельствует квартальный отчет российского монополиста, сообщает LIGA.net.

По сравнению с 1 кварталом 2016 года (995 млн кубометров) поставки газа в оккупированный Донбасс увеличились на 11,5%. В «Газпроме»  это объясняют «более низкими температурами».

«Газпром» продолжает оформлять поставки газа в оккупированные районы как экспорт в Украину. НАК «Нафтогаз Украины» неоднократно заявляла, что поставки газа на Донбасс противоречат контракту и компания не собирается их оплачивать.  

Напомним, украинский холдинг не закупает газа у «Газпрома» с ноября 2015 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года