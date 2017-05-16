Компьютерный вирус «WCry» (также известный как WannaCry и WannaCryptor) атаковал в целом не менее 200 тыс. устройств по всему миру, среди которых компьютеры больниц, государственных структур и мобильных операторов.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обращается к гражданам с рекомендациями, как не попасть в ловушку вымогателей и уберечь свой носитель информации от кибератаки.

«Действие этого вируса заключается в шифровании файлов на компьютере. Лица, которые его распространяют, в дальнейшем требуют от пользователей выкуп за восстановление доступа к информации. Выкуп мошенники требуют на свои Bitcoin кошельки. Обычно сумма «вознаграждения» достигает 300 долларов США», - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что вирус стремительно распространяется - на сегодняшний день WannaCry обнаружен на компьютерах в 150 странах.

Однако в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины отсутствуют обращения по этому поводу.

В то же время оперативники киберполиции не советуют переходить по сомнительным ссылкам, поступающим на электронную почту, ведь именно эта ссылка может быть инфицирована вредным вирусом.

Кроме того, не стоит скачивать программы, которые не являются проверенными, ведь они также могут быть инфицированы.

Департамент киберполиции просит всех граждан, ставших жертвами вредоносного программного обеспечения «вымогателя» обратиться в Департамент киберполиции с целью своевременного реагирования по телефону горячей линии +380443743740 (с 9:00 до 18:30 в рабочие дни) или используя форму обратной связи.

По информации киберполиции, для предотвращения попадания вируса на компьютер следует выполнить некоторые действия.

В первую очередь необходимо установить последнюю актуальную версию операционной системы с последними обновлениями. Также необходимо постоянно обновлять программное обеспечение, которое используется повседневно и только из официальных источников.

Обязательное наличие последней версии антивирусного программного обеспечения.

Необходимо установить действенную систему восстановления, чтобы заражения ПО не смогло навсегда разрушить персональные данные.

«Никому не доверяйте, так как любой аккаунт может быть скомпрометирован, и из учетных записей друзей в социальных сетях, коллег или партнеров из онлайн игр могут направляться вредоносные ссылки. Не открывайте вложения, содержащиеся в электронных письмах от незнакомых людей. Включите в настройках Windows на своем компьютере функцию «Показывать расширения файлов». При этом будет гораздо легче замечать потенциально вредоносные файлы. «Держитесь подальше от файлов с расширениями, как «.exe», «.vbs» и «.scr». Мошенники могут использовать несколько расширений, чтобы замаскировать вредоносный файл как якобы видео, фото или документ (например, 11111.avi.exe или doc.scr)», - отмечают в полиции.

В случае обнаружения на ПК нестандартного или неизвестного процесса необходимо немедленно отключить его от Интернета или других сетевых подключений (таких как домашнее подключение Wi-Fi) - это позволит предотвратить распространение заражения.

Напомним, 12 мая программа-вымогатель WannaCrypt заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру. WannaCrypt шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Хакеры предлагают расшифровать файлы за определенную сумму в биткойнах.

По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, большинство информационных систем государственных учреждений благодаря оперативно принятым мерам не были инфицированы вирусом WannaCrypt.