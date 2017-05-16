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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров собирается свидетельствовать в «судебном» процессе над Ахтемом Чийгозом как зарубежный эксперт. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Мы с адвокатами очень тщательно посмотрели законодательство Российской Федерации, которая сегодня оккупировала Крым. И у них в Уголовно-процессуальном кодексе есть соответствующая статья 456, они могут вызвать в качестве свидетеля эксперта из других стран. И в таком случае они обеспечивают иммунитет на то время, когда человек там находится», - заявил Чубаров.

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов сообщил, что Чубаров намерен приехать в Крым для дачи показаний в суде по делу крымского татарина Ахмета Чийгоза.

Он подчеркнул, что в соответствии со ст.456 УПК РФ свидетелю будет предоставлен иммунитет от любой формы преследования.
ForUm

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