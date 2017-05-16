Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявляет, что ему запретили въезд в Украину. Об этом он сообщил в эфире 112 Украина.

«Я не могу приехать сейчас в Украину, потому что официально получил ответ от Миграционной службы и пограничников, что мне запрещен въезд на территорию Украины при использовании моих трех заграничных паспортов», - сказал он.

Он сообщил, что находится в данный момент в Вашингтоне (США), где «отстаивает свои права».

Напомним, 30 апреля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства Артеменко.

21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК – госизмена.

Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Верховная Рада намерена лишить Артеменко депутатского мандата.