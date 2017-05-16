также в разделеПолитика
ВР отобрала мандат у Артеменко 22
В Украине заблокируют доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам» 1485
Порошенко: Санкции против РФ нужно продлить на год 24
Порошенко: Моя цель – чтобы Украина стала членом Шенгена 78
Климкин: Ратификация Ассоциации с ЕС скоро завершится 28
Порошенко поручил провести военный парад в День независимости 118
Комитет Рады просит лишить мандата Артеменко 38
Гройсман посадил дерево в Иерусалиме 47
Более 50 нардепов систематически не голосуют в Раде 55
Климкин: ЕС поддерживает продление санкций против РФ 45
Путин: Киев не способен проводить конкурсы масштаба «Евровидения» 8613
Гройсман призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа 77
Парубий сообщил, когда ВР лишит Артеменко мандата 35
СБУ: Экс-регионалы пытались организовать «конфетный бунт» против Порошенко 261
Порошенко о проведении «Евровидения»: Никто не смог остановить нас 83
Польша собрала в Брюсселе «друзей Украины» 119
Климкин: США готовы давить на РФ, есть очень интересные идеи 140
Порошенко о сыне в футболке Russia: Он надел ее на Хэллоуин 158

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявляет, что ему запретили въезд в Украину. Об этом он сообщил в эфире 112 Украина.

«Я не могу приехать сейчас в Украину, потому что официально получил ответ от Миграционной службы и пограничников, что мне запрещен въезд на территорию Украины при использовании моих трех заграничных паспортов», - сказал он.

Он сообщил, что находится в данный момент в Вашингтоне (США), где «отстаивает свои права».

Напомним, 30 апреля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства Артеменко. 

21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК – госизмена.

Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Верховная Рада намерена лишить Артеменко депутатского мандата.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года