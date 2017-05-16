Президент Петр Порошенко в ближайшее время проведет консультации с лидерами стран Большой семерки. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Я собираюсь в ближайшее время провести консультации с лидерами Большой семерки. Начинаю с Германии. 20 мая я отбываю с визитом в Берлин, где будут очень длительные и содержательные переговоры с лидером Германии Ангелой Меркель», - отметил он.

Порошенко напомнил о встрече канцлера Германии с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, консультации с Германией и Францией будут продолжаться, как со странами «нормандского формата». «Мы будем очень тщательно обсуждать вопрос о координации наших действий», - сказал Глава государства.

Президент Украины также сообщил, что в его графике запланированы и телефонные разговоры, и встречи с другими лидерами стран Большой семерки "для того, чтобы качественно подготовиться к саммиту на высшем уровне».

«Я буду ставить вопрос о продлении санкций (против России. - Ред.) не на шесть, а на 12 месяцев. Мы будем делать максимальные усилия для того, чтобы больше мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнить Минск, вывести свои войска с украинской территории и прекратить агрессию», - подчеркнул Глава Украинского государства.