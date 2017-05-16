В течение минувших суток члены НВФ 37 раз открывали огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения, в результате двое военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в зоне проведения АТО в течение минувших суток оставалась напряженной. Относительно снизив свою боевую активность вчера днем, российско-террористические войска вновь начали более интенсивно вести обстрелы позиций ВСУ вечером», - говорится в сообщении.

В частности, на приморском направлении зафиксировано 12 вражеских обстрелов. НВФ зачастую обстреливали наши опорные пункты в районе Широкино. Однако в основном использовали стрелковое оружие. Неподалеку Гнутово они били из автоматических станковых гранатометов. А на участке линии разграничения, расположенной ближе к временно оккупированному Донецку, противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям вблизи Красногоровки и Новомихайловки.

На донецком направлении НВФ обстреливали позиции ВСУ на окраине Авдеевки. Использовали 82-мм минометы, вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Из таких же средств поражения НВФ вчера вечером вели огонь по украинским позициям в районе Песков, Верхнеторецкого, Новгородского, Майорска и Зайцево. Кроме того, возле Зайцево незаконные вооруженные формирования били из 120-мм минометов.

На луганском направлении зафиксировано 10 эпизодов применения оружия членами НВФ. На этом направлении противник наиболее активно использовал артиллерийские системы калибра более 100 мм. Так, вечером НВФ били из 120-мм минометов по нашим опорным пунктам вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Неподалеку Троицкого они также применили ствольную артиллерию калибра 122 мм. В то же время в районе этих же населенных пунктов противник вел огонь и из легкого вооружения - гранатометов, пулеметов и минометов калибра 82 мм.