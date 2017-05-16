В Одессе в жилом массиве «Радужный» произошла массовая драка, в результате которой пострадал полицейский. Об этом сообщает Думская.

По данным полиции, конфликт вспыхнул между автолюбителем и тремя молодыми мужчинами, выгуливавшими собаку. Во время словесной перепалки первый выхватил деревянную дубинку и начал угрожать оппонентам. Те не испугались и напали на него. Когда прибыла полиция, участники драки начали оказывать сопротивление.

При этом издание сообщает, что драку спровоцировали активисты одной из общественных организаций, выгуливавшие там собаку.

Очевидцы происшествия рассказали, они натравили своего пса на другую собаку, что не понравилось хозяину последней (по другой версии, конфликт вспыхнул из-за неправильно припаркованной машины). Слово за слово, и в ход пошли биты и газовые баллончики. При этом пострадал патрульный полицейский, пытавшийся разнять дерущихся. Ему сломали нос.

Также по данным издания, среди участников драки был фигурант дела 2 мая, «общественник» Сергей Ходияк. Именно его друзья гуляли с собакой и затеяли потасовку. Услышав шум драки, Ходияк прибежал на помощь соратникам, а потом вместе с ними напал на полицейских и нанес телесные повреждения правоохранителю.

Ходияк задержан вместе с другими и доставлен в Киевский отдел полиции. Открыто уголовное производство.

По информации пресс-службы патрульной полиции, у их сотрудника — перелом костей носа со смещением. Он госпитализирован. Открыто уголовное производство по 345 статье УК - насилие в отношении работника правоохранительного органа.