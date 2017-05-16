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Украинская сторона завершила процедуру верификации тех лиц, которых можно помиловать ради освобождения заложников. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, комментируя итоги работы в Минске.

По ее словам, представители ОРДО пообещали, что при согласовании окончательных списков на обмен в них включат украинского ученого Игоря Козловского.

«Другая сторона, наконец, пообещала, в т ч в формате ТКГ, что при согласовании окончательных списков в них включат И. Козловского. Вопрос только в том, когда другая сторона перестанет придумывать надуманные причины промедления, и мы согласуем дату освобождения», - отметила Геращенко.

«ОБСЕ признала, что верификация прошла по всем международным стандартам и нормам гуманитарного права, при соблюдении конфиденциальности. Мы настояли на участии в заседании обмудсмена Валерии Лутковской, которая подтвердила соблюдение всех этих норм», - рассказала нардеп. По информации Геращенко, представители ОРДЛО затягивают процесс обмена и требуют уточнения еще по некоторым фамилиям.

Напомним, 28 апреля вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что начался процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения заложников.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все 100% заключенных в украинских тюрьмах не хотят возвращаться на оккупированные территории в рамках обмена заложников.
ForUm

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