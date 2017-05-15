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Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон надел на инаугурацию костюм стоимостью 450 евро. Об этом пишет Reuters.

Его жена Бриджит взяла свой костюм напрокат.

«Тот факт, что команда Макрона раскрыла стоимость его костюма, и что лавандовый наряд от Луи Виттона на его жене Бриджит был взят напрокат, заслуживает внимания», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что выбор одежды Макрона может свидетельствовать о том, что он будет отличаться от своих предшественников.

Как сообщал ForUm, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, победил во втором туре президентских выборов во Франции. 

14 мая он официально объявлен президентом Франции.

 
ForUm

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