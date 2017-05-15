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В селе Березовое Донецкой области полиция задержала информаторшу незаконных вооруженных формирований. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Полиция Донетчины задержали очередную информаторшу боевиков. Женщина была завербована террористами еще в 2015 году, собирала и передавала данные о позициях ВСУ в Марьинском районе», – отметил он.

По словам Аброськина, она была задержана во время отработки села Березовое.

«На совести таких ничтожных граждан смерти невинных мирных жителей, возможно, их соседей и даже близких. Эти люди в силу своей недалекости когда-нибудь сообщат врагу и координаты своих домов, а потом будут обвинять всех, кроме себя, в том, что случилось. Нельзя оправдывать свои преступные действия тем, что она - мать, спасала своего сына. Своими же действиями она и ей подобные навлекли войну, которая беспощадно уносит жизни чьих-то детей, а малолетних делает сиротами». – подчеркнул он.
ForUm

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