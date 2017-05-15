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Зал заседаний Кабинета Министров Украины и Музей истории правительств теперь можно посетить, не отходя от своего компьютера или мобильного устройства.

Как сообщает пресс-служба правительства, каждый желающий сможет совершить виртуальное путешествие главным залом Кабмина, где проходят заседания.

«Пользователи могут выбрать любую точку обзора – посмотреть на зал с рабочего места премьер-министра, рассмотреть место работы членов Кабинета Министров и работников секретариата, почувствовать дух и атмосферу зала, в котором принимаются важнейшие решения для страны», - говорится в сообщении.

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ForUm

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