Зал заседаний Кабинета Министров Украины и Музей истории правительств теперь можно посетить, не отходя от своего компьютера или мобильного устройства.

Как сообщает пресс-служба правительства, каждый желающий сможет совершить виртуальное путешествие главным залом Кабмина, где проходят заседания.

«Пользователи могут выбрать любую точку обзора – посмотреть на зал с рабочего места премьер-министра, рассмотреть место работы членов Кабинета Министров и работников секретариата, почувствовать дух и атмосферу зала, в котором принимаются важнейшие решения для страны», - говорится в сообщении.

Ссылка на 3D-тур: https://apps.facebook.com/1444938669138937