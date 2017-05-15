Процедура ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС должна быть завершена в ближайшие дни.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи с главами МИД стран-членов Евросоюза в понедельник в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Все министры выразили надежду, что в ближайшие дни будут окончательно завершены процедуры по завершению ратификации Соглашения об ассоциации», - сказал Климкин.

Как известно, верхняя палата парламента Нидерландов – Сенат – проведет дебаты и голосование о ратификации ассоциации Украина-ЕС 23 мая. Нидерланды остаются единственной страной Евросоюза, которая еще не ратифицировала украинскую ассоциацию.