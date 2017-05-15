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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время официального визита в Государство Израиль посетил «Гай наций» в Иерусалиме и посадил оливковое дерево как символ мира, дружбы и развития двустороннего сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Символ мира для наших стран, для наших народов является очень важным. Мы знаем, насколько мир имеет высокую ценность. Мы, две страны, боремся сегодня за право жить на своей родной земле, восстановить свою территориальную целостность, за то, чтобы над нашими странами был мир, согласие, спокойствие», - отметил Гройсман.

Он заявил, что Украина и Израиль имеют длительную общую историю и большие перспективы будущего сотрудничества.

«Мы бы хотели, чтобы используя эти возможности, наши страны и народы были ближе друг к другу», - заявил премьер.
ForUm

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